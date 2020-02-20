Прикольные фотографии, где все решает задний план Забавная подборка фотографий, на которых задний план намного эффектнее, чем сами "фотомодели". Иногда персонажи заднего плана портят фотографии, а здесь - просто украшение, фото забудется, а задний план - навряд ли.