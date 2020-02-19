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"I'll be back": самые миролюбивые кадры из культовых боевиков
Как известные боевики и фильмы сделать более дружелюбными и позитивными? Фотошоп-мастера, недолго думая, исправили весь негатив, заменив оружие главных героев на большой палец вверх. Вот результаты!
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