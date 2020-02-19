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Они реальные: подборка самых "ярких" вывесок
Стоит спросить: выбирая между двумя одинаковыми магазинами, в какой вы отправитесь? Скорее всего, в тот, у которого вывеска ярче. Возможно, в это сложно поверить, однако не стоит вот так просто умножать весь маркетинг на нуль. Стоит признать, что яркие вывески действительно работают.
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