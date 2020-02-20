"Немножко" отличается: товары, которые оказались не такими, как на картинке

Покупки в интернете, свидания вслепую, дегустация новых продуктов… Все это может принести столько сюрпризов! И как же жаль, что далеко не всегда приятных. Ниже вы увидите фотографии, которыми поделили пользователи сети. Они наглядно демонстрируют, что означает фраза: "не оправдать ожиданий".