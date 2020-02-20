Явно не их день: когда все с самого утра пошло наперекосяк

Дни, когда с утра всё пошло не так, как хотелось бы, случаются, пожалуй, у всех. Но достаточно увидеть фотографии, собранные в нашем обзоре, чтобы понять, что такое настоящее невезение.