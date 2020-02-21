Театр начинается не с вешалки: смешные снимки о "храме культуры"

Как правило, слово "театр" вызывает благоговение у культурной части населения. Все приходят в нарядах, разговаривают шепотом, дарят актерам цветы. Однако, среди всего этого пафосного очарования находится место и юмору.