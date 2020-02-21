|
|
Водители тоже творческие люди: смешные объявления в маршрутках
В такой атмосфере не до улыбок. Но некоторые водители стремятся скрасить проезд своих пассажиров, радуя их мега веселыми объявлениями. Как здорово, что даже на такой сложной работе люди не теряют чувство юмора! Посмотрите на яркие примеры того, как выглядят маршрутки творческих водителей.
Театр начинается не с вешалки: смешные снимки о "храме культуры"
Кто сказал, что будет сложно: родительские будни в веселых картинках
"Собаки UPS": милые четырехлапые, которые встречают работников курьерской службы
Явно не их день: когда все с самого утра пошло наперекосяк
У кого есть ребенок, тот поймет: уморительные фотографии детей
Боги маркетинга: вывески и объявления, которые заставят хохотать
"Немножко" отличается: товары, которые оказались не такими, как на картинке
Казусы сплошь и рядом: нелепые ситуации, в которые попадал каждый из нас
Все странее и странее! Смешные картинки из серии "Что здесь происходит?"
Картины в гифках и черный юмор: забавные творения польского художника (Фото)
Афиша интересных событий в Украине на 22-23 февраля
Визуальное удовольствие: хорошее настроение в идеальных моментах
Ирония и сарказм - что может быть лучше: прикольные демотиваторы
Курьезные картинки из серии "Неудачный день"
Прикольные фотографии, где все решает задний план
"С парикмахером нужно дружить", или "Самые неудачные смешные стрижки"
"Это не то, что вы подумали" и "Я не виноват": животные, которых поймали "на горячем"
Они реальные: подборка самых "ярких" вывесок
"Шедевр" за секунду: забавные фотографии, сделанные "вовремя"
Щепотка черного юмора: шедевры классики превратили в смешные гифки
Как такое только в голову приходит: самые "креативные" рекламные вывески
Как интересно живут люди: забавные фотографии со всего мира
Позитив обеспечен: уморительные демотиваторы для хорошего настроения
Забавные фото животных, которые приносят нам только радость
"Своя" картина: идеальная гармония картин и посетителей музея (Фото)