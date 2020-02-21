Водители тоже творческие люди: смешные объявления в маршрутках

В такой атмосфере не до улыбок. Но некоторые водители стремятся скрасить проезд своих пассажиров, радуя их мега веселыми объявлениями. Как здорово, что даже на такой сложной работе люди не теряют чувство юмора! Посмотрите на яркие примеры того, как выглядят маршрутки творческих водителей.