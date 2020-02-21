Время идет, а любимая игрушка остается: у животных тоже так

У большинства из нас в детстве была любимая игрушка, с которой мы не хотели расставаться ни на минуту и везде брали с собой. Так вот собаки и кошки делают то же самое - часто, игрушки с которыми они играли, будучи крошками, остаются их любимыми и во взрослой жизни. На этих фотографиях в стиле «до и после» вы увидите очаровательных животных, которые растут не расставаясь со своими любимыми игрушками.