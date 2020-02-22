"Креативность" на высшем уровне: когда используешь мозг на 100%

Человеческая находчивость и изобретательность не знает границ. Поверить в этом может быть достаточно сложно, однако новый обзор с фотографиями должен убедить в правоте этого утверждения даже отъявленных скептиков.