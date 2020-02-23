Очаровательные бульдоги Тео и Като: улыбка обеспечена Тео (Theo) и Като (Cato), двух щенков бульдога, можно смело назвать одними из тех, кто штурмом берёт Instagram. У них уже более 332 тысячи подписчиков в социальной сети, и малыши на этом, похоже, не остановятся.