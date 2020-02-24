У меня лапки: прикольные носочки, которые сбивают кошек с толку

Ваши любимые носочки можно превратить в забавные кошачьи лапы, сбив с толку своих пушистых питомцев, если они есть! Носки с реалистичным рисунком, имитирующим кошачьи конечности, захочется иметь каждому кошатнику!