Вспомни детство: коронные перлы наших родителей

У каждого ребёнка есть коллекция фраз, которые он чуть ли не каждый день слышит от своей мамы. И если организовать всемирную встречу детей, которые приедут из самых разных уголков мира, и они поделятся фразами, которые говорят им их мамы, то процентов на 90 эти фразы будут совпадать