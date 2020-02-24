Случайные совпадения: забавные сходства, которые реально встретились Иногда чтобы заметить забавное нужно всего лишь быть чуть внимательнее, ведь жизнь регулярно подкидывает нам забавные совпадения. Начиная с удачного ракурса и одинаковой одежды, и заканчивая невероятным сходством людей с книжными и мультяшными персонажами. Главный козырь таких случайностей – это неожиданность, именно она заставляет нас улыбаться, ведь предугадать всех мелочей жизни никто не в состоянии.