От работы кони... устают: приколы и казусы Что происходит на рабочих местах людей разных профессий и рода занятий? Порой, что-то очень интересное и необычное. Некоторые, кстати, не прочь сфотографироваться, чтобы показать, как проходят их рабочие будни!