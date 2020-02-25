Дети - цветы жизни, но проблем они приносят намного больше

Мы можем часами ругать их за испорченные ковры, диваны и ноутбуки, но ведь где-то там, в глубине души, прекрасно понимаем, что всё это ─ ничто по сравнению с тем, что у нас на глазах растёт маленький любознательный человек, который познаёт мир так, как может.