Если у вас есть пес, вы все поймете: забавные выходки собак

Если в древности люди заводили собак для охраны или помощи в охоте, то сейчас любимцев выбирают не только ради этого, но и для того, чтобы они радовали глаз и душу. У большинства собак это отлично получается, и кучи фотографий от их владельцев — яркое тому свидетельство. А некоторые оказываются настолько хороши в сфере развлечения своих владельцев, что не поделиться их снимками — настоящий грех!