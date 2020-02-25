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Считаете, что у Вас плохой день? У этих персонажей он точно такой
Прежде чем жаловаться на жизнь, ранние подъемы, работу, жену, пробки на дорогах, родственников и так далее, посмотрите эту подборку! Их авторы убедились на собственном опыте в том, что жизнь наполнена несовершенствами, но даже это не повод расстраиваться и впадать в депрессию. Лучше относиться ко всему с юмором!
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