Они очень хотели, но не смогли: песики, которые уже не "хорошие мальчики"

Собаки, в отличие от многих других домашних животных, умеют соблюдать требования хозяев и даже выполнять команды. Но иногда им тоже хочется немного пошалить… Подборка примеров ситуаций, когда кто-то хотел быть "хорошим мальчиком", но не вышло, вы можете увидеть далее.