Нет, у вас не двоится в глазах: люди, нашедшие своих двойников

Говорят, у каждого человека есть где-то в мире настоящий близнец, вот только шансы встретить его практически стремятся к нулю. Сегодня мы подобрали несколько фотографий, которые заставят засомневаться в том, что у нас не двоится в глазах.