Настоящий позитив в прикольных картинках

Сегодня в выпуске: о погоде; цитаты Дарта Вейдера; как создать проблему из ничего; как выглядит швейцарская тюрьма; женщины и мужчины говорят об измене с юмором; как правильно, положил или поклал? месть соседей за шумные ночи; новый Карлсон и другие приколы.