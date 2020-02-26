|
|
Настоящий позитив в прикольных картинках
Сегодня в выпуске: о погоде; цитаты Дарта Вейдера; как создать проблему из ничего; как выглядит швейцарская тюрьма; женщины и мужчины говорят об измене с юмором; как правильно, положил или поклал? месть соседей за шумные ночи; новый Карлсон и другие приколы.
Знаменитости в детстве, в юности, сейчас (Фото)
До и после: как макияж меняет женщин (Фото)
Удивительные дома, построенные в кажущихся невозможными местах (Фото)
Забавные и необычные таблички для туалетов
Чудесные реалистичные торты, которые напоминают нечто другое (Фото)
Прикольные картинки, которые поднимут любому настроение
Считаете, что у Вас плохой день? У этих персонажей он точно такой
Если у вас есть пес, вы все поймете: забавные выходки собак
Они очень хотели, но не смогли: песики, которые уже не "хорошие мальчики"
Нет, у вас не двоится в глазах: люди, нашедшие своих двойников
Эффектные стоп-кадры, которые вызывают настоящий шквал эмоций
Забавные фотографии животных, случайно попавших в кадр
Смешные фото из общественного транспорта
Южноамериканская церковь, похожая на европейский замок (Фото)
Фотографии с забавными животными, которые поднимут вам настроение
Дети - цветы жизни, но проблем они приносят намного больше
Звездная жизнь: актеры и актрисы, которые отказываются вместе работать (Фото)
Завораживающие скульптуры, увидев которые однажды, вы уже не забудете (Фото)
Смешные снимки: когда режим маскировки ─ на максималках
Смешные кошечки с нарисованными ртами
Симпатичные парни, которые решили расстаться с длинными волосами (Фото)
Чудики и чудачки в метро: веселые фотографии с подземки
У меня лапки: прикольные носочки, которые сбивают кошек с толку
Им все равно, даже если вам это не нравится: коты всегда ложатся куда хотят
"Классное фото? - Нет!": питомцы, влезшие в кадр в самый "подходящий" момент