Прикольные картинки, которые поднимут любому настроение В этом выпуске: посылки из Китая - бугага ;) немного об аэродинамике; перевод документов или педореку водментов; сравнение УАЗа и Айфона; инсталляция "женский коллектив"; фастфуд Гуччи или фотошоп; игры, в которые начинаешь играть после 30; много смешных котеек и другие фото-приколы.