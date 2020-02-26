Самые яркие и смешные фотографии привычных моментов Жизнь штука непредсказуемая, поэтому никто не даст вам 100% гарантий, что проходя по улице, на вас никто не нагадит, или не упадет кирпич, даже сидя дома перед монитором в ваше окно может врезаться птица или стул под вами развалится.