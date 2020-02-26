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Четверг, 27.02.2020
Все летит наперекосяк: людишки, которые не понаслышке знают, что такое неудача
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Все летит наперекосяк: людишки, которые не понаслышке знают, что такое неудача

Прежде чем жаловаться на жизнь, ранние подъемы, работу, жену, пробки на дорогах, родственников и так далее, посмотрите эту подборку! Их авторы убедились на собственном опыте в том, что жизнь наполнена несовершенствами, но даже это не повод расстраиваться и впадать в депрессию. Лучше относиться ко всему с юмором!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот.
23:42 Ср, 26 Февраль 2020 Телеграф
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