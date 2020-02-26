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Симпотяжками не назовешь: отвратительные и одновременно смешные животные
Наверное, у каждого из нас есть друг, который не получается на фотографиях. То он не вовремя моргнет, то чихнет или просто скорчит гримасу. Но кто бы мог подумать, что такими неудачниками могут быть и животные. Мы-то считали, что они сплошь милые, красивые и грациозные. Но, как бы ни старались представители фауны из этой подборки, хорошо выйти на фотографиях у них не получилось.
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