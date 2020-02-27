Любовь с первого взгляда: милые животные, которые вызовут у вас восхищение

Каждый хозяин просто без ума от своего питомца, и в его телефоне, наверняка, найдется целая коллекция фотографий любимой кошечки или собачки. Но иногда такие фото ввиду своей мимишности становятся достоянием всего интернета! Именно такими кадрами мы хотим с вами поделиться.