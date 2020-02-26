"Готовься к мести": животные, которые ненавидят водные процедуры Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Именно такие слова наверняка приходят на ум владельцам животных, чьи питомцы всячески сопротивляются водным процедурам, но проигрывают в борьбе с более сильным человеком и уже мысленно строят в голове план коварной мести.