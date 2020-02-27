Невероятно смешные собаки, которые думают, что они кошки

Взять, к примеру, собак, они могут часами резвиться на улице, играя со своим хозяином или же с другой собакой, а в свою очередь кошки, являясь полной противоположностью лучшему другу человека, любят дремать на коленях хозяина или же задумчиво глядеть в окно, сидя на подоконнике.