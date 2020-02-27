"Щекастые" создания: милые очаровательные песики

Если ваш сегодняшний день не очень задался, то симпатичные пёсики всегда помогут исправить настроение! Ещё быстрее настроение исправят эти очаровательные "щекастые" создания, которые сразу же вызовут улыбку и навсегда покорят ваше сердце! Только взгляните на них!