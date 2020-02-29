Закованные морозом гаргульи с сосульками Еще в начале 13 века в готической архитектуре стали появляться фигуры мифических животных - гаргульий, которые чаще всего использовались для оформления водосточного желоба. Эти довольно зловещие создания служили благородной цели - защите зданий от дождя. В этой подборке собраны фото этих существ, закованных морозом, и сосульки, образовавшиеся у их безобразных ртов, представляют собой отголоски адского похмелья.