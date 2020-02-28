Скачать
Пятница, 28.02.2020
Главное, чтобы было удобно: кошки, которые могут заснуть где угодно
1 / 30

Главное, чтобы было удобно: кошки, которые могут заснуть где угодно

Кошки спят до 16 часов в сутки и им абсолютно все равно где уснуть, лишь бы им - кошкам - было удобно. А то что остальным, может быть, в это время нужно пройти или обуться, или полить цветок, или сесть за компьютер - кого из кошек это когда-нибудь волновало. Посмотрите подборку фотографий, прекрасно это демонстрирующую.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Животные, Улыбка, Смех, Кошки, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы.
17:59 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь