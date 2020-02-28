Главное, чтобы было удобно: кошки, которые могут заснуть где угодно

Кошки спят до 16 часов в сутки и им абсолютно все равно где уснуть, лишь бы им - кошкам - было удобно. А то что остальным, может быть, в это время нужно пройти или обуться, или полить цветок, или сесть за компьютер - кого из кошек это когда-нибудь волновало. Посмотрите подборку фотографий, прекрасно это демонстрирующую.