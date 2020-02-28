Не лучше котов: собаки тоже не всегда уважают личное пространство хозяина

Кошки имеют проблемы с уважением нашего личного пространства, но собаки не намного лучше - когда они хотят вашего внимания, они будут делать всё, чтобы его получить, даже если им придётся пробраться в туалет, когда вы засели там по важным делам или буквально сесть на вас.