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Не лучше котов: собаки тоже не всегда уважают личное пространство хозяина
Кошки имеют проблемы с уважением нашего личного пространства, но собаки не намного лучше - когда они хотят вашего внимания, они будут делать всё, чтобы его получить, даже если им придётся пробраться в туалет, когда вы засели там по важным делам или буквально сесть на вас.
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