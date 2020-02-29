Когда отцы отрываются круче тебя: смешные семейные фото с отпуска

Есть еще порох в пороховницах у этих джентльменов, которые так безбашенно отрываются в отпуске и с удовольствием делятся своими фото в Инстаграме. А вы думали, что только молодежь умеет отдыхать? Хотя, наверное, у таких отцов дети тоже не обделены чувством юмора.