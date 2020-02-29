Юморок на вечерок: демотиваторы, которые улыбнут В этом выпуске: про очерёдность и справедливость, про рецепт утки в яблоках по-Одесски, про копилку с предохранителем, про противоречивых женщин, про мытьё кота, про споры с женой, про вилку "на восемь", про приветливый салат, про рекламу геометрии, про жабу, которая не только душит, но и жрёт, про бокал котьего полупушистого и многое другое!