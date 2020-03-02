Фотошоп? Не, не слышали: смешные работы "гламурных" штучек Будь то для Интернета со всеми своими социальными сетями или для гламурных журналов, в которых появляются фотографии знаменитостей, "Фотошоп" был, есть и будет очень популярной и востребованной программой редактирования цифровых изображений. Вопрос в том, насколько опытны и умелы те, кто им пользуется.