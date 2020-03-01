"Что ты такое?": смешные детские игрушки, которые вы точно не захотите купить своему ребенку

Производители игрушек из данного поста, видимо, находились в немного невменяемом состоянии, когда создавали свои "шедевры", так как адекватно объяснить причину создания данной продукции, довольно сложно. Можно лишь уверенно утверждать, что покупать эти игрушки своим детям, точно не стоит, ведь букет психологических проблем вполне может пойти бонусом к данным товарам.