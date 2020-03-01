Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
"Что ты такое?": смешные детские игрушки, которые вы точно не захотите купить своему ребенку
1 / 14

"Что ты такое?": смешные детские игрушки, которые вы точно не захотите купить своему ребенку

Производители игрушек из данного поста, видимо, находились в немного невменяемом состоянии, когда создавали свои "шедевры", так как адекватно объяснить причину создания данной продукции, довольно сложно. Можно лишь уверенно утверждать, что покупать эти игрушки своим детям, точно не стоит, ведь букет психологических проблем вполне может пойти бонусом к данным товарам.
mainfun.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Дети, Игрушки, Юмор, Курьез.
17:52 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь