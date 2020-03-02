Черный пояс по невезучести: люди, которых удача недолюбливает

Можно сколько угодно практиковать медитации и позитивное мышление, но полностью спастись от невезения и неудач не получится никогда. Невозможно всё просчитать и делать исключительно правильный выбор, ведь порой кажется, что все обстоятельства складываются против нас. Но расстраиваться не стоит, лучше посмотреть на ситуацию хотя бы с маленькой долей юмора, как делают это герои следующих фотографий.