Мимиметр зашкаливает: симпатичные толстячки из мира животных Законных причин быть толстым у животных тоже предостаточно. Например, подготовка к зимней спячке: жир активно накапливают медведи, барсуки, енотовидные собаки и другие. Иногда животные толстые потому, что ожидают потомство или потому, что пушистые. Такие пушистые, что человеческий мимиметр зашкаливает. Предлагаем посмотреть на самых симпатичных толстячков.