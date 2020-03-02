Первые 40 лет в жизни мальчика самые сложные: мужчины не взрослеют никогда

Наверное все слышали поговорку, что мужчины - это мальчики, которые умудрились вырасти и остаться в живых. С подобным утверждением многие согласятся. К чему это приводит - смотрим далее в нашей подборке забавных ситуаций. Фотографии доказывают, что мужчины не взрослеют никогда!