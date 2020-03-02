У пап всегда все под контролем: самые "заботливые" отцы

Когда в семье появляется ребенок, то у родителей наступает пора повышенной активности, ведь за малышом нужен глаз да глаз. Если мамы следят за малышами, соблюдая все правила, то папы... просто следят.