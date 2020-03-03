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Забавный юмор на любой вкус
В этом посте: нарядная кошка вместо девушки для выпускного бала; газировка Трахун; Грета против Оно; о погоде в Питере; прикол про красноречие; замерзший фонтан выглядит обалденно; зачем покупать дорогие чаи; мем про материнский капитал; девушки в поисках хорошего парня; кот-трансформер или робо-кот; хаски-хахаски; и много других веселостей на любой вкус.
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