Забавный юмор на любой вкус В этом посте: нарядная кошка вместо девушки для выпускного бала; газировка Трахун; Грета против Оно; о погоде в Питере; прикол про красноречие; замерзший фонтан выглядит обалденно; зачем покупать дорогие чаи; мем про материнский капитал; девушки в поисках хорошего парня; кот-трансформер или робо-кот; хаски-хахаски; и много других веселостей на любой вкус.