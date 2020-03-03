Сплошные казусы да упсы, которые рассмешат вас

Неожиданное стечение обстоятельств иногда может привести к самым непредсказуемым последствиям. Но иногда человек сам делает всё для того, чтобы в конечном итоге обречённо произнести: "Упс…"