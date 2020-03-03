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То, чего Вам не хватало: забавные демотиваторы на любой вкус
Ежедневная порция демотивирующих картинок на любой вкус для всех ценителей сарказма и юмора! В этом выпуске: про 31 февраля, про подготовку десантников, про черную дыру, про одиночество, про современные технологии и многое другое!
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