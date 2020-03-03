Не логично, но не критично: смешные картинки от горе-строителей

За некоторыми дизайнерами и строителями нужен жесткий контроль — иначе напроектируют и нагородят такого, что мало не покажется. Эти люди не справились с поставленной задачей и что-то пошло не так.