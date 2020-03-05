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Курьезные ситуации, о которых бесполезно что-то говорить
Подборка, которая является прекрасной иллюстрацией к набившему оскомину выражению на счет девушки, увезенной из деревни. Мораль - где бы человек ни жил, если у него менталитет убогий, его никакими деньгами не обогатишь.
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