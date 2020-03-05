Курьезные ситуации, о которых бесполезно что-то говорить Подборка, которая является прекрасной иллюстрацией к набившему оскомину выражению на счет девушки, увезенной из деревни. Мораль - где бы человек ни жил, если у него менталитет убогий, его никакими деньгами не обогатишь.