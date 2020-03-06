Помеси хаски с другими породами собак: выглядит необычно Несмотря на то, что в настоящее время в мире насчитывается порядка 500 пород собак, селекционеры не останавливаются на достигнутом, выводя всё новые и новые породы. В этой фотоколлекции вы увидите 19 помесей, которые получились в результате скрещивания хаски с собаками различных пород.