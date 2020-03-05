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"Скатина", "Милый ты лудший" и другие "интересные" надписи на асфальте
Наверняка любовь к надписям на асфальте у нас в крови. Свои мысли изъясняют краской и мелом взрослые и дети. Вот только то, что адресовано одному человеку, становится достоянием общественности. Мы же собрали подборку искренних надписей на асфальте, которые заставят посмеяться от души.
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