"Скатина", "Милый ты лудший" и другие "интересные" надписи на асфальте

Наверняка любовь к надписям на асфальте у нас в крови. Свои мысли изъясняют краской и мелом взрослые и дети. Вот только то, что адресовано одному человеку, становится достоянием общественности. Мы же собрали подборку искренних надписей на асфальте, которые заставят посмеяться от души.