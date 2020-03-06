Кто сказал, что кот - это невинное создание? Юморные фото, доказывающие обратное

Уверены, что у вас уже давно исчезли сомнения по поводу главенствующего положения кошки в доме. Но если кто-то, все-таки, сомневается - эти фотографии вас наверняка убедят.