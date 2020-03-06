Сарказм и иронию в ваш дом: прикольные демотиваторы

Отличная коллекция демотиваторов, чтобы поднять вам настроение в последний рабочий день недели! В этом выпуске: про три цвета жизни и ещё один, про занимательную орнитологию, про бюджетный камин и многое другое!