Самые странные поступки, которые совершают хозяева котов

Коты давно стали полноправной частью их повседневной жизни, своеобразно требуя определенного отношения. Гордые и бесконечно симпатичные котики не просто скрашивают серую повседневность людей. Между владельцем и питомцем формируются особые отношения, в которых люди никогда не признаются.