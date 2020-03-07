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Суббота, 07.03.2020
Самые странные поступки, которые совершают хозяева котов
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Самые странные поступки, которые совершают хозяева котов

Коты давно стали полноправной частью их повседневной жизни, своеобразно требуя определенного отношения. Гордые и бесконечно симпатичные котики не просто скрашивают серую повседневность людей. Между владельцем и питомцем формируются особые отношения, в которых люди никогда не признаются.
pitomci.temadnya.com
Фото: pitomci.temadnya.com
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Животные, Коты, Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Приколы, Странные снимки, Смешные коты.
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