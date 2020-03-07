Уморительные демотиваторы, которые улыбнут

В этом выпуске: про синий цвет настроения, про кубок за неправильную парковку, про названия фирм, придуманные с душой, про умение рисовать планы, про романтику и реальность, про графический планшет в подарок, про бесконечный срок годности, про вхождение в рабочий режим и многое другое!